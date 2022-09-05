يسعى أولياء الأمور لمعرفة موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في البحيرة، المرحلة الثانية، ويترقب الأهالي ظهور النتيجة بشكل كبير، خاصة في ظل عدم التحاق أطفالهم بالمرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالبحيرة

ويمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي2022 في البحيرة من خلال موقع إلكتروني حددته وزارة التربية والتعليم، كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه من الممكن خفض سن الالتحاق وفقا للأماكن الشاغرة في المدارس بنطاق مدن ومراكز البحيرة.

وذكرت المديرية أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في البحيرة المرحلة الثانية، ستظهر عقب انتهاء عمليات التقديم التي بدأت منذ 15 أغسطس الماضي وتنتهي اليوم 5 سبتمبر.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالبحيرة

وأشارت المديرية أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالبحيرة من خلال الضغط هنا، وتعد هذه النتيجة إخطار بترشيح الطفل لإحدى المدارس.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه في حال وجود خطأ في بيانات الطفل لا يعتد بالإخطار، مؤكدة ضرورة توجه ولي أمر الطالب إلى مكتب التنسيق الرئيسي لحل تلك المشكلة.