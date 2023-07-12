حبس عاطل لاتهامه بقتل مسنة في البحيرة

قرر المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل سيدة مسنة أثناء سرقة مشغولاتها الذهبية، في قرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

المتهم يمثل جريمة قتل مسنة في البحيرة

واصطحبت النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان ارتكاب الواقعة، إذ قام بإجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الواقعة.

وكان ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات، تمكنوا من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، وتبين أن جارها وراء ارتكاب الجريمة، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، أثناء محاولته سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بالعثور على جثة سيدة تدعى «فؤادة محمد حميدة كريم»، 83 سنة ربة منزل داخل منزلها وحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم وأصدرته الجهات المختصة قرارها المتقدم.