القبض على المتهم بقتل جارته وسرقة مشغولاتها الذهبية في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها في مركز الدلنجات في محافظة البحيرة، بعد التعدي عليها بآلة حادة بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية.

مقتل مسنة في البحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تدعى «فؤادة محمد كريم» داخل مسكنها، وبها آثار تعدٍ عليها بآلة حادة داخل مسكنها بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

ووجه اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود يونس رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لكشف لغز الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

ضبط قاتل مسنة في البحيرة

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى «محمد ص .ك »، جار المجني عليها؛ بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، ولعلمه أن المجني عليها تقيم بمفردها فقام بالتسلل إلى المنزل، وعندما انتبهت إليه قام بضربها بآلة حادة حتى فارقت الحياة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم تحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا، وتم ضبطه، والمشغولات الذهبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.