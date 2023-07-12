قطع المياه في سوهاج لمدة 7 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع مياه الشرب عن عدة أماكن بمركز أخميم، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أماكن قطع المياه في نجع مزيد وقرى الظهير الصحراوي بالأحايوة بمركز أخميم.

قطع المياه في سوهاج لمدة 7 ساعات

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي، إن مواعيد قطع المياه بالأماكن المتأثرة تبدأ من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الخميس، ولمدة 7 ساعات.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن سبب قطع المياه خلال تلك الفترة هو القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه الأحايوة المطورة.

أرقام الشكاوى بمياه سوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.