القوات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على كييف

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم روسي بطائرات مسيرة على مواقع في العاصمة كييف، نقلا عن قناة الحرة الإخبارية.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن القوات الجوية تمكنت من التصدي وإسقاط 11 طائرة مسيرة روسية، من أصل 15، خلال محاولة قصف مواقع في العاصمة كييف، مؤكدا أن نظام الإنذار من الغارات الجوية مفعل.

بحث آخر تطورات الأوضاع والأزمة في كييف

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول حلف شمال الأطلسي لبحث آخر تطورات الأوضاع والأزمة في كييف، وإمكانية انضمامها إلى الحلف على هامش فعاليات قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية فينلنوس.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.