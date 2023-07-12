طريقة حجز تذاكر مسابقات كرة القدم الشاطئية في مهرجان العلمين

نشرت قناة DS PREVIEWS، عبر حسابها على يوتيوب، طريقة حجز تذاكر كرة القدم الشاطيئة خلال أيام مهرجان العلمين الجديد، المقرر انطلاقه غدا الخميس 13 يوليو، تحت عنوان ELALAMEIN BEACH SOCCER.

وأوضحت القناة في الإعلان: «بتحب الكرة؟، طب لو قولتلك كرة مع نجوم الكرة.. طب لو كل دول على البحر، دلوقتي في BEACH SOCCER بمهرجان العلمين من يوم 13 يوليو حتى 15 يوليو».

وبيّن الإعلان طريقة حجز تذاكر لعب كرة القدم الشاطئية مع العديد من اللاعبين المشاهير، لافتا إلى أنّ الحجز متاح عبر موقع تذكرتي.