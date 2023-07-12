فريق طبي يجري عمليتي زراعة قرنية لمسن وشاب في «رمد المنيا»

قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفريق الطبي بمستشفى الرمد نجح فى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إجراء عمليتين زراعة قرنية

وأوضح الدكتور أرساني مقار نجيب، استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد محافظة المنيا، أن العمليتين جرى إجرائهما لمريضين أحدهم يبلغ من العمر 67 عاما، والآخر يبلغ 36 عاما، وكان يعانيان من سحابة بالقرنية بالعين اليسري لكلا المريضين، بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعي، والدكتورة أسماء عبد الرازق توني استشاري أمراض العيون بمستشفى المنيا الجامعي، والدكتور مدحت صموئيل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتورة مهجة محمد مصطفي استشاري التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض.

دعم مستمر من وزارة الصحة

وأكد وكيل وزارة الصحة، مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمنيا، ما يسهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.