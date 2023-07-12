موعد ورسوم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكلية، اعتبارًا من السبت المقبل 15 يوليو الجاري، وحتي 27 من نفس الشهر، برسوم 650 جنيها تسدد بمنافذ فوري داخل جامعة المنيا.

رسوم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

وقال مسئول في جامعة المنيا، إن الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية، عليهم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق الإلكتروني، ثم يحدد موعد الاختبار بنفسه خلال الفترة المقررة، ويقوم بطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحًا مصطحبًا جميع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بالتربية الرياضية

وتشمل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بجامعة المنيا: التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق، 2 صورة أصل، رقم جلوس الثانوية العامة، 3 صور ومع أصل الرقم القومي، 2 صورة لشهادة الميلاد، 4 صور شخصية مقاس 6 في 4 حديثة خلفية بيضاء موضحًا بها الاسم والرقم القومي، شهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها معتمدة من اتحاد اللعبة أو المركز الأوليمبي، وإيصال سداد الرسوم المقررة للاختبارات وصورة منه، ظرف أبيض كبير A4 لاصق ذاتي، إقرار الحالة الاجتماعية للإناث ويصرف بمعرفة الكلية، وعلى الطالب التأكد من اصطحاب جميع الأوراق المطلوبة وقلم جاف للاستخدام.

وعقب ذلك يتم سداد الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لإجراء اختبار القدرات وقيمتها 650 جنيها، تسدد عن طريق منافذ فورى داخل جامعة لضمان عدم حدوث خطأ.

وتشمل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية في جامعة المنيا، الاختبارات البدنية، واختبار المهارة في نوع النشاط الرياضي، ويشترط النجاح في إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات حصول الطالب على 60%.