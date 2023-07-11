إزالة 89 حالة تعد واسترداد 235 فدانا من أملاك الدولة في المنيا

كلّف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالتصدي لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، فيما تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 والتى تنتهى 28 يوليو الجاري.

إزالة 27 حالة تعد بالبناء المخالف

وفي مركز المنيا تم إزالة 27 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية، بقرى البرجاية وبني محمد سلطان ونزلة حسين وتلة.

وفي ملوي، تم استرداد 15 فدانا، وإزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 4 حالات تعد بالبناء المخالف.

استرداد 220 فدانا من أملاك دولة

وفي مركز مطاي، تمكنت الوحدة المحلية من استرداد 220 فدانا من أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى، إضافة إلى تنفيذ 15 حالة إزالة للبناء المخالف بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز.

وفي مركز بني مزار، تم إزالة 30 حالة تعد بقرى شلقام وأبو جرج والحسينية وصندفا وأحياء المدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 3 حالات تعد بقريتي بني حرام ونزلة البدرمان.