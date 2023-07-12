إنشاء وتجديد 5 مستشفيات و26 وحدة صحية ضمن «حياة كريمة» في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

تجديد المستشفيات المركزية

وصرح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه جار إحلال وتجديد مستشفى مطاي، ومستشفى بني مزار المركزي، بالإضافة إلى مواصلة إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مستشفى العدوة، ومستشفى مغاغة لخدمة حوالي 650 ألف نسمة، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة ما يقرب من 600 ألف نسمة، لافتا إلى الانتهاء من رفع كفاءة 26 وحدة صحية، منها 5 وحدات صحية بمركز ديرمواس، 9 وحدات بمركز العدوة، 3 وحدات بمركز ملوى، 9 وحدات بمركز أبوقرقاص، واستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة باقي الوحدات الصحية.

متابعة نسب تنفيذ المجمعات الخدمية

ووجه محافظ المنيا، بمتابعة نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى مركزى ملوى وديرمواس الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.