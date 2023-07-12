سياسي سوداني: مصر تحترم إرادة شعبنا ولدينا آمالاً كبيرة في قمة دول الجوار بالقاهرة

أكد مجدي عبدالعزيز، الكاتب والباحث السياسي، على ترحيب بلاده بانعقاد قمة «دول جوار السودان» المقرر لها غدا الخميس بالقاهرة، مشيرا إلى قوة العلاقات المصرية السودانية، وكون العلاقات بين البلدين مصيرية وليست مجرد تجاور دولتين.

«عبد العزيز»: نعقد آمالاً كبيرة على قمة القاهرة

أضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منطق الدولة المصرية يقف على أساس قوي، وهو تأكيد مصر على احترامها لإرادة الشعب السوداني، إذ أنها تعمل جاهدة لوضع وصياغة رؤية مشتركة لدول الجوار من أجل وقف إطلاق نار شاملا، مشددا على أن هناك آمالاً كبيرة معقودة على قمة القاهرة.

عدم السماح بالتدخلات الخارجية في السودان

وتابع «عبد العزيز» أنه من أهم النقاط في قمة «دول جوار السودان» تتمثل في عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، فربما بعض من هذه التدخلات من شأنها أن تؤدي إلى أجندات أخرى ليست في مصلحة السودان.