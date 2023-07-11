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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سبل حل الأزمة

كتب:

أحمد شوقي
09:05 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- مصر تُسخِّر مؤسساتها لإنهاء الصراع واستضافة النازحين 

- من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سبل حل الأزمة 

- الحكومة: طروحات جديدة وإنجاز 25% من المرحلة الأولى

- «مدبولى»: زيادة إيرادات العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار بحلول 2026.. ولا نتأخر عن سداد الالتزامات السيادية

- «العرابى»: اتصالات الرئيس السيسى برؤساء دول الجوار تعكس أهمية توحيد الآراء والجهود.. والمواطن السودانى مَن يسدد فاتورة الصراعات

- منى عمر: التدخلات الخارجية عقبة رئيسية والقاهرة لا تنخرط فى شئونجيرانها.. و«حليمة»: دول الجوار الأكثر تضرراً من عدم الاستقرار السودانى

- «عبدالعزيز»: العلاقات المصرية السودانية مصيرية.. وموقف «القاهرة» عقلانى ورزين

- «حاتم السر»: السودان «على كف عفريت» وإجراء الانتخابات المخرَج الوحيد

- «النواب» يختتم دور الانعقاد الثالث بموافقة نهائية على 7 قوانين

- «أصل الحكاية».. البحث عن العلاقات المفقودة

- بيومى فؤاد: قرأت سيناريو الفيلم احتراماً لطلب المخرج   

- شيرى عادل: العمل مع محمد أمين حلم وتحقق وتجربتى معه مريحة 

- محمود حافظ: الفكرة جريئة ولكن دون فجاجة   

- كريم عفيفى: لم ألجأ للارتجال فى دورى وأتعرض لأزمات ضمن أحداث الفيلم 

- المخرج: العمل مع 13 نجماً عملية صعبة   

- عابد عنانى: أفكار الشخصية تشبهنى.. وقضايا سينما «أمين» مجتمعية

- امتحانات «الثانوية»: أسئلة «الديناميكا» فى مستوى الطالب المتوسط

- مرحباً بـ«المحبوب» دولاب بطولات الأهلى يستقبل الدرع الـ٤٣.. والفريق يسعى

- لموسم ذهبى بلغة خاصة

- «كولر» يصنع المجد مع «الأحمر» بحصد 5 ألقاب

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: دعم القطاع الخاص فى برنامج الطروحات.. وتعديلات ثورية بـ«قانون الاستثمار»

- نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً وعائدات السياحة 20% وتراجُع البطالة لـ7.1% رغم الأزمة العالمية

- الموافقة على استحداث فئات جديدة ضمن «تكافل وكرامة» وإضافة 300 ألف أسرة 

- تخصيص 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات مع ترشيد كامل للدين الخارجى

- النتائج الأولية للسنة المالية 2022 - 2023

- محاور خطة برنامج الإصلاح

- صندوق مصر السيادى

الصفحة الثالثة

- مصر سخَّرت كل مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى منذ اندلاع الصراع 

- من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سُبل إنهاء الأزمة

- رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي

الصفحة الرابعة

- خبراء: «قمة الجوار» نقلة نوعية فى حل الأزمة بصدق وسعى جاد تتوافر له كل عوامل النجاح

- تحركات القاهرة مقبولة دولياً من روسيا والولايات المتحدة.. وتعمل على إحداث مواءمات للحل   

- والقيادة السياسية لعبت دوراً بارزاً فى إرسال المساعدات الإنسانية وإخراج رعايا الدول من السودان ودورها محورى فى حل الأزمة   

- مصر تسعى للوصول إلى رؤية موحدة مع دول جوار السودان لحل الأزمة 

- «الإسلامبولى»: منحنى يصعب السيطرة عليه ويحتاج تدخلاً جذرياً 

- «عبدالفتاح»: مسار سياسى واضح ينتهى بمستقبل أفضل

- «منون»: وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 

- «فهمى»: السودان قضية أمن قومى.. و4 مراحل للموقف المصرى والتدخل الأجنبى أطال مدة الأزمة 

- «الصباحى»: مُعالجة الأوضاع الإنسانية برؤية شاملة

- «العنانى»: مصر تمتلك رؤية مشتركة لتحقيق الحل السلمى وتقريب وجهات النظر بين طرفى النزاع

- «حسن»: «المؤتمر» سيقدم رؤية للتسوية وحكومة موحدة لمواجهة الحرب بالوكالة

- «محمود»: الأزمة تتفاقم لغياب آليات الحل الفاعلة

الصفحة الخامسة

- وزير الخارجية الأسبق: المواطن السودانى يسدد فاتورة الصراعات الداخلية 

- «العرابى»: عدم وجود إرادة حقيقية لدى الأشقاء يفاقم الأزمة.. والدبلوماسية المصرية حاضرة منذ بدء القتال

- اتصالات الرئيس «السيسى» برؤساء دول الجوار تعكس أهمية توحيد الآراء لتوفير ملاذات آمنة للنازحين

- مساعد وزير الخارجية السابق: التدخلات الخارجية عقبة رئيسية 

- نائب رئيس «الشئون الأفريقية»: دول الجوار الأكثر تضرّراً من عدم استقرار السودان

- منى عمر: مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها.. وإرادة السودانيين يجب أن تُحترم

- صلاح حليمة: على ممثلى طرفى الصراع الانصياع لإرادة الشعب السودانى وتنفيذ مطالبه المشروعة

- دائرة الصراع بين الجيش والدعم السريع امتدت إلى دارفور وكردفان 

- المحلل السياسى: مصر تدخلت لجمع دول الجوار فى توقيت ذهبى

- مستشار «الاتحادى الديمقراطى»: إجراء الانتخابات المخرج الوحيد

- «عبدالعزيز»: العلاقات السودانية المصرية مصيرى.. وموقف «القاهرة» عقلانى ورزين

- حاتم السر على: السودان «على كف عفريت» والأزمة تسببت فى جرائم إنسانية مخزية

- مصر من أوائل الدول التى تعاملت مع تداعيات الأزمة واستقبلت اللاجئين 

الصفحة السادسة

- مرحباً بـ«المحبوب» دولاب بطولات الأهلى يستقبل الدرع الـ٤٣ والفريق يسعى لإنهاء الموسم الذهبى بلغة خاصة

- «خمسة وخميسة».. «كولر» خواجة يصنع المجد مع «الأحمر»

- بيراميدز تميمة الحظ الأهلى توج بثلاث بطولات من بوابة بيراميدز 

- الدرع بمحطة النهاية رابطة الأندية ترفض احتفال «الأحمر» فى مباراة القمة

- «الذهب» لأول مرة

الصفحة السابعة 

- د. مجدى حسن: لا بد من إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن وتفعيل لجنة الأوبئة ودخول قطاع «البيض» تحت مظلة البورصة السلعية

- رئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر (IFT): سوء تشكيل اللجان وعدم تفعيل دورها يتسبب فى استمرار أزمات الصناعة.. ويجب تشديد الرقابة على القطاعات الإنتاجية

- تنظيم الصناعة أول خطوة فى استقرارها ولا بد من القضاء على العشوائية و60% من قطاع التسمين متوقف 

- قادرون على تلبية احتياجات المربى من اللقاحات.. ولا بد من وضع المعادلة السعرية لقطاع البياض وتوفير قروض ميسرة لتشجيع المزارع المتوقفة

- تراجع استيراد اللقاحات والأدوية بنسبة 50% لصعوبة توفير العملة الدولارية

- د. محمد عثمان: نحتاج 240 ألف بقرة حلابة لزيادة إنتاجية الألبان 2 مليون طن 

- رئيس مجموعة «لافاش»: يتم تسعير الألبان كل شهرين طبقاً لأسعار الخامات من خلال الشركات المنتجة.. ومراكز التجميع تسيطر عليها العشوائية

- التغذية تمثل 70% من تكلفة مشروع الألبان.. ولا بد من التوعية بجودة استخدام الأعلاف الخضراء.. وتراجُع أسعار الخامات سيعمل على استقرار السوق

- مشاكل التلوين فى العنب

الصفحة الثامنة 

- بيومى فؤاد: قرأت سيناريو الفيلم احتراماً لطلب المخرج رغم أننى لا أقرأ السيناريوهات عادة

- شيرى عادل: العمل مع محمد أمين حلم وتحقق.. وتجربتى معه «مريحة»

- «أصل الحكاية» رحلة البحث عن العلاقات الإنسانية المفقودة 

- المخرج محمد أمين: العمل مع 13 نجماً عملية صعبة للغاية.. ولست ضد التعاون مع مؤلفين و«لدىّ أفكارى الخاصة أكتبها بنفسى»

- كريم عفيفى: أتعرض لأزمات ضمن أحداث الفيلم ولم ألجأ للارتجال فى دورى

- عابد عنانى: أفكار الشخصية تشبهنى.. وسينما محمد أمين تتبنى قضايا مجتمعية.. والجمهور يدرك طبيعة السينما مهما اختلف الأبطال

- محمود حافظ: الفكرة جريئة ولكن دون فجاجة.. وأجواء التصوير لم تكن سهلة

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بقلم أحمد شوقي