اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سبل حل الأزمة
كتب:
أحمد شوقي
09:05 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- مصر تُسخِّر مؤسساتها لإنهاء الصراع واستضافة النازحين
- من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سبل حل الأزمة
- الحكومة: طروحات جديدة وإنجاز 25% من المرحلة الأولى
- «مدبولى»: زيادة إيرادات العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار بحلول 2026.. ولا نتأخر عن سداد الالتزامات السيادية
- «العرابى»: اتصالات الرئيس السيسى برؤساء دول الجوار تعكس أهمية توحيد الآراء والجهود.. والمواطن السودانى مَن يسدد فاتورة الصراعات
- منى عمر: التدخلات الخارجية عقبة رئيسية والقاهرة لا تنخرط فى شئونجيرانها.. و«حليمة»: دول الجوار الأكثر تضرراً من عدم الاستقرار السودانى
- «عبدالعزيز»: العلاقات المصرية السودانية مصيرية.. وموقف «القاهرة» عقلانى ورزين
- «حاتم السر»: السودان «على كف عفريت» وإجراء الانتخابات المخرَج الوحيد
- «النواب» يختتم دور الانعقاد الثالث بموافقة نهائية على 7 قوانين
- «أصل الحكاية».. البحث عن العلاقات المفقودة
- بيومى فؤاد: قرأت سيناريو الفيلم احتراماً لطلب المخرج
- شيرى عادل: العمل مع محمد أمين حلم وتحقق وتجربتى معه مريحة
- محمود حافظ: الفكرة جريئة ولكن دون فجاجة
- كريم عفيفى: لم ألجأ للارتجال فى دورى وأتعرض لأزمات ضمن أحداث الفيلم
- المخرج: العمل مع 13 نجماً عملية صعبة
- عابد عنانى: أفكار الشخصية تشبهنى.. وقضايا سينما «أمين» مجتمعية
- امتحانات «الثانوية»: أسئلة «الديناميكا» فى مستوى الطالب المتوسط
- مرحباً بـ«المحبوب» دولاب بطولات الأهلى يستقبل الدرع الـ٤٣.. والفريق يسعى
- لموسم ذهبى بلغة خاصة
- «كولر» يصنع المجد مع «الأحمر» بحصد 5 ألقاب
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء: دعم القطاع الخاص فى برنامج الطروحات.. وتعديلات ثورية بـ«قانون الاستثمار»
- نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً وعائدات السياحة 20% وتراجُع البطالة لـ7.1% رغم الأزمة العالمية
- الموافقة على استحداث فئات جديدة ضمن «تكافل وكرامة» وإضافة 300 ألف أسرة
- تخصيص 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات مع ترشيد كامل للدين الخارجى
- النتائج الأولية للسنة المالية 2022 - 2023
- محاور خطة برنامج الإصلاح
- صندوق مصر السيادى
الصفحة الثالثة
- مصر سخَّرت كل مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى منذ اندلاع الصراع
- من «أم الدنيا» دول جوار السودان تبحث سُبل إنهاء الأزمة
- رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي
الصفحة الرابعة
- خبراء: «قمة الجوار» نقلة نوعية فى حل الأزمة بصدق وسعى جاد تتوافر له كل عوامل النجاح
- تحركات القاهرة مقبولة دولياً من روسيا والولايات المتحدة.. وتعمل على إحداث مواءمات للحل
- والقيادة السياسية لعبت دوراً بارزاً فى إرسال المساعدات الإنسانية وإخراج رعايا الدول من السودان ودورها محورى فى حل الأزمة
- مصر تسعى للوصول إلى رؤية موحدة مع دول جوار السودان لحل الأزمة
- «الإسلامبولى»: منحنى يصعب السيطرة عليه ويحتاج تدخلاً جذرياً
- «عبدالفتاح»: مسار سياسى واضح ينتهى بمستقبل أفضل
- «منون»: وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات وعدم التدخل فى الشئون الداخلية
- «فهمى»: السودان قضية أمن قومى.. و4 مراحل للموقف المصرى والتدخل الأجنبى أطال مدة الأزمة
- «الصباحى»: مُعالجة الأوضاع الإنسانية برؤية شاملة
- «العنانى»: مصر تمتلك رؤية مشتركة لتحقيق الحل السلمى وتقريب وجهات النظر بين طرفى النزاع
- «حسن»: «المؤتمر» سيقدم رؤية للتسوية وحكومة موحدة لمواجهة الحرب بالوكالة
- «محمود»: الأزمة تتفاقم لغياب آليات الحل الفاعلة
الصفحة الخامسة
- وزير الخارجية الأسبق: المواطن السودانى يسدد فاتورة الصراعات الداخلية
- «العرابى»: عدم وجود إرادة حقيقية لدى الأشقاء يفاقم الأزمة.. والدبلوماسية المصرية حاضرة منذ بدء القتال
- اتصالات الرئيس «السيسى» برؤساء دول الجوار تعكس أهمية توحيد الآراء لتوفير ملاذات آمنة للنازحين
- مساعد وزير الخارجية السابق: التدخلات الخارجية عقبة رئيسية
- نائب رئيس «الشئون الأفريقية»: دول الجوار الأكثر تضرّراً من عدم استقرار السودان
- منى عمر: مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها.. وإرادة السودانيين يجب أن تُحترم
- صلاح حليمة: على ممثلى طرفى الصراع الانصياع لإرادة الشعب السودانى وتنفيذ مطالبه المشروعة
- دائرة الصراع بين الجيش والدعم السريع امتدت إلى دارفور وكردفان
- المحلل السياسى: مصر تدخلت لجمع دول الجوار فى توقيت ذهبى
- مستشار «الاتحادى الديمقراطى»: إجراء الانتخابات المخرج الوحيد
- «عبدالعزيز»: العلاقات السودانية المصرية مصيرى.. وموقف «القاهرة» عقلانى ورزين
- حاتم السر على: السودان «على كف عفريت» والأزمة تسببت فى جرائم إنسانية مخزية
- مصر من أوائل الدول التى تعاملت مع تداعيات الأزمة واستقبلت اللاجئين
الصفحة السادسة
- مرحباً بـ«المحبوب» دولاب بطولات الأهلى يستقبل الدرع الـ٤٣ والفريق يسعى لإنهاء الموسم الذهبى بلغة خاصة
- «خمسة وخميسة».. «كولر» خواجة يصنع المجد مع «الأحمر»
- بيراميدز تميمة الحظ الأهلى توج بثلاث بطولات من بوابة بيراميدز
- الدرع بمحطة النهاية رابطة الأندية ترفض احتفال «الأحمر» فى مباراة القمة
- «الذهب» لأول مرة
الصفحة السابعة
- د. مجدى حسن: لا بد من إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن وتفعيل لجنة الأوبئة ودخول قطاع «البيض» تحت مظلة البورصة السلعية
- رئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر (IFT): سوء تشكيل اللجان وعدم تفعيل دورها يتسبب فى استمرار أزمات الصناعة.. ويجب تشديد الرقابة على القطاعات الإنتاجية
- تنظيم الصناعة أول خطوة فى استقرارها ولا بد من القضاء على العشوائية و60% من قطاع التسمين متوقف
- قادرون على تلبية احتياجات المربى من اللقاحات.. ولا بد من وضع المعادلة السعرية لقطاع البياض وتوفير قروض ميسرة لتشجيع المزارع المتوقفة
- تراجع استيراد اللقاحات والأدوية بنسبة 50% لصعوبة توفير العملة الدولارية
- د. محمد عثمان: نحتاج 240 ألف بقرة حلابة لزيادة إنتاجية الألبان 2 مليون طن
- رئيس مجموعة «لافاش»: يتم تسعير الألبان كل شهرين طبقاً لأسعار الخامات من خلال الشركات المنتجة.. ومراكز التجميع تسيطر عليها العشوائية
- التغذية تمثل 70% من تكلفة مشروع الألبان.. ولا بد من التوعية بجودة استخدام الأعلاف الخضراء.. وتراجُع أسعار الخامات سيعمل على استقرار السوق
- مشاكل التلوين فى العنب
الصفحة الثامنة
- بيومى فؤاد: قرأت سيناريو الفيلم احتراماً لطلب المخرج رغم أننى لا أقرأ السيناريوهات عادة
- شيرى عادل: العمل مع محمد أمين حلم وتحقق.. وتجربتى معه «مريحة»
- «أصل الحكاية» رحلة البحث عن العلاقات الإنسانية المفقودة
- المخرج محمد أمين: العمل مع 13 نجماً عملية صعبة للغاية.. ولست ضد التعاون مع مؤلفين و«لدىّ أفكارى الخاصة أكتبها بنفسى»
- كريم عفيفى: أتعرض لأزمات ضمن أحداث الفيلم ولم ألجأ للارتجال فى دورى
- عابد عنانى: أفكار الشخصية تشبهنى.. وسينما محمد أمين تتبنى قضايا مجتمعية.. والجمهور يدرك طبيعة السينما مهما اختلف الأبطال
- محمود حافظ: الفكرة جريئة ولكن دون فجاجة.. وأجواء التصوير لم تكن سهلة