«بيطري كفر الشيخ»: حملات تحصين للماشية ضد الجلد العقدي والجدري

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية تواصل عملها اليوم الأربعاء، بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وتستهدف تحصين الماشية، من الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز، ضد الأمراض المعدية، ضد الجلد العقدي، والجدري، وحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.

تحصين الماشية في مراكز وقري محافظة كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية بالمحافظة، تنتشر في كافة ربوع قري ومراكز كفر الشيخ، لافتاً أن تلك الحملات البيطرية استهدفت اليوم قرية «أبوعليوة الغربية»، التابعة لمركز سيدي سالم، بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجهات من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير الخدمات البيطرية، وزيادة إعداد الثروة الحيوانية.

الحملات البيطرية في كفر الشيخ

وأضاف أن المستهدف لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، قد حقق تحصين نحو 2455 رأس ماشية في كفر الشيخ، وجاري استكمال عدد من الحملات الأخرى للطب البيطري في كفر الشيخ.