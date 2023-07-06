«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 22109 رؤوس ماشية ضد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية تستهدف صغار الماشية لحديثي الولادة التي تتراوح أعمارهم ما بين 4 حتى 6 أشهر، لتحصينها ضد الأمراض المعدية، التي تنتشر في فصل الصيف من الجلد العقدي والجدري، لافتاً أنه جرى تحصين 22109 رؤوس ماشية على مستوى المحافظة حتى اليوم الخميس.

تحصين صغار الماشية في ربوع محافظة كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملات البيطرية بالمحافظة، تنتشر في ربوع قرى ومراكز الإقليم، مشيراً إلى أن تلك الحملات البيطرية تعمل حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وتستهدف حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض المعدية، والحفاظ على تزايد أعدادها على مدار العام.

الحملات البيطرية المتنقلة في كفر الشيخ

وأضاف أن المستهدف تحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، من صغار الماشية، بنحو 45 ألف رأس ماشية، بينما بلغ إجمالي أعداد الماشية في محافظة كفر الشيخ، 265 ألف رأس ماشية.