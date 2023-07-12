مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا يطلق برنامج إدارة المنشآت الفندقية

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في إدارة المنشآت الفندقية والسياحية بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم المدمج.

إدارة المنشآت الفندقية والسياحية

وقال الدكتور عواد فرغلي، مدير مركز التعليم المدمج في جامعة المنيا، إنه تم تصميم البرنامج الجديد في إدارة المنشآت الفندقية والسياحية بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم المدمج، لتأهيل الطلاب في مجالات مهمة، مثل إدارة المنشآت الفندقية والشركات السياحية والتسويق السياحي والإرشاد السياحي.

وأوضح رئيس مركز التعليم المدمج، أن البرنامج الجديد يتيح للطلاب فرصة كبيرة للتميز في سوق العمل، وتحقيق النجاح المهني في هذا المجال التنافسي.

الليسانس المهني في الاجتماع وتنمية الموارد البشرية

وأشار مدير مركز التعلم المدمج، إلى أن المركز بصدد إطلاق برنامج جديد يمنح الدراسين درجة الليسانس المهني في «الاجتماع وتنمية الموارد البشرية»، إضافة إلى البكالوريوس المهني في «إدارة المنشآت السياحية والفندقية»؛ لينضما إلى سلسلة البرامج المُتاحة للدارسين بالمركز.

وأشار الدكتور عصام أبو السباع نائب مدير المركز إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات، وما تشهده الجامعة من تعزيز آليات التحول الرقمي، يقوم المركز بتفعيل منصة الجامعة التعليمية لطلاب التعلم المدمج، وإتاحة كافة المقررات الدراسية والمحتوى العلمي لها أمام الطلاب إلكترونيا.