محمد رمضان يطرح بوستر فيلمه «ع الزيرو».. قريبا بجميع دور العرض

طرح الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم «ع الزيرو»، المقرر طرحة قريبا في دور العرض.

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «أبوك ملك وأنت وزيره.. وأي حلم أنت أميره.. قريبا فيلم ع الزيرو بجميع دور العرض ثقة في الله نجاح».

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان

فيلم «ع الزيرو» من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، وإنتاج جمال العدل، وبطولة الفنانين محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.

فيلم «هارلي»

ومن ناحية أخرى، حقق محمد رمضان مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلمه «هارلي»، الذي عرض مؤخرا في دور العرض وتصدر إيرادات شباك التذاكر، وضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بجانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.