منافسة شرسة بين النجوم في موسم أفلام صيف 2023.. منهم محمد رمضان وهنيدي

أيامٌ قليلة، تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام صيف 2023، والذي يُعد الموسم السينمائي الأهم والأضخم على مدار العام، حيث اعتاد الجمهور، على مُشاركة عدد كبير من النجوم في هذا الموسم، الذي ينطلق مع بداية شهر أغسطس من كل عام، كونه الأطول، ويأتي تزامنا مع إجازات الطلاب.

ويُشارك في موسم أفلام صيف هذا العام، عددًا من الأعمال التي يغلب عليها طابع الكوميديا، حيث تضم القائمة الأولية، فيلم «البريمو» لـ محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«أبو نسب» لـ محمد عادل إمام، و«شماريخ» لـ آسر ياسين، و«وش في وش» لـ محمد ممدوح، و«فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، و«البطة الصفرا» لـ غادة عادل ومحمد عبد الرحمن.

«البريمو» يُعيد التعاون بين هنيدي وسعيد حامد

وتأتي البداية مع فيلم «البريمو» الذي يُعيد التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

ويُجسد محمد هنيدي، خلال أحداث الفيلم، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، متزوج من غادة عادل، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

محمد هنيدي، حمّس جمهوره لهذا الفيلم، مؤكدا أنه سيحمل العديد من المفاجآت خلال الأحداث، التي تضمن دخوله في منافسة كبيرة بشباك التذاكر، كما أنه يختلف جملة وتفصيلًا عن أفلامه الأخيرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مرعي البريمو.. استنوا مفاجأة وفيلم على أعلى مستوى بإذن الله تعالى.. عارف إن فيه ناس ممكن ميكنش عاجبها بعض الأفلام اللي فاتت.. بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد».

«ع الزيرو».. فيلم محمد رمضان في موسم الصيف

كما يُشارك محمد رمضان، في موسم صيف 2023، بفيلم «ع الزيرو» والذي يتعاون فيه ولأول مرة مع الفنانة نيللي كريم، وكذلك عدد من النجوم، منهم چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

تدور أحداث فيلم «ع الزيرو»، لمحمد رمضان، حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وكان من المُقرر طرح هذا الفيلم، في موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أنّ الشركة المنتجة أعلنت خروجه من الموسم في اللحظات الأخيرة، وتأجيله بسبب عدم الانتهاء من التصوير.

وتتضمن قائمة أفلام صيف 2023، فيلم «أبو نسب»، ويجسد خلاله الفنان محمد إمام شخصية طبيب، يعاني من أزمة نسب خلال الأحداث، فيما تُجسد ياسمين صبري شخصية مدربة تنمية بشرية، وتلتقي محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من ماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وآخرين، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل شيكو، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وروج محمد إمام، للفيلم، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له من كواليس العمل، ظهر فيها بـ«كرش»، وعلق عليها بقوله: «استنوا فورمة فيلم أبو نسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات».

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي جحيم في الهند عام 2016 وليلة هنا وسرور عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.