7 أفلام تتنافس في القائمة المبدئية لـ«صيف 2023».. مواجهة محمد رمضان مع «إمام وهنيدي»

أيامٌ قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام الصيف، الذى يُعد الموسم السينمائى الأهم والأضخم على مدار العام، حيث اعتاد الجمهور على مُشاركة عدد كبير من النجوم فى تلك الفترة، التى تنطلق مع بداية شهر أغسطس من كل عام، كونه هو الأطول ويأتى بالتزامن مع إجازات الطلاب.

آسر ياسين يشارك بـ«شماريخ»

ويشارك فى موسم أفلام صيف هذا العام عدد من الأعمال التى يغلب عليها طابع الكوميديا، حيث تضم القائمة الأولية كلاً من «البريمو» لمحمد هنيدى، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«أبونسب» لمحمد عادل إمام، و«شماريخ» لآسر ياسين، و«وش فى وش» لمحمد ممدوح.

محمد فراج ينافس بـ«فوى فوى فوى»

و«فوى فوى فوى» لمحمد فراج، و«البطة الصفرا» لغادة عادل ومحمد عبدالرحمن.

«البطة الصفرا» تجمع غادة عادل بمحمد عبدالرحمن

وتأتى البداية مع فيلم «البريمو» الذى يُعيد التعاون بين محمد هنيدى وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عاماً تقريباً، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ويُشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل وعلاء مرسى ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

ويُجسد محمد هنيدى، خلال أحداث الفيلم، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل فى تجارة البطيخ، وهو متزوج من غادة عادل، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

محمد هنيدى حمّس جمهوره لهذا الفيلم، حيث أكد أنه سيحمل العديد من المفاجآت خلال الأحداث، التى تضمن دخوله فى منافسة كبيرة بشباك التذاكر، كما أنه سيختلف جملة وتفصيلاً عن أفلامه الأخيرة، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً: «مع البريمو.. استنوا مفاجأة وفيلم على أعلى مستوى بإذن الله تعالى.. عارف إن فى ناس ممكن ما يكنش عاجبها بعض الأفلام اللى فاتت.. بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدى راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد».

كما يشارك محمد رمضان، فى موسم صيف 2023، بفيلم «ع الزيرو» والذى يتعاون فيه ولأول مرة مع الفنانة نيللى كريم، وكذلك عدد من النجوم، منهم چومانا مراد، خالد الصاوى، محمد لطفى، شريف دسوقى، إسلام إبراهيم، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

تدور أحداث فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان، حول «حمزة» الملقّب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحداً من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وكان من المقرر طرح هذا الفيلم، فى موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أنّ الشركة المنتجة أعلنت خروجه من الموسم فى اللحظات الأخيرة، وتأجيله بسبب عدم الانتهاء من التصوير.

وتتضمن قائمة أفلام صيف 2023، فيلم «أبو نسب»، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية طبيب، يعانى أزمة نسب خلال الأحداث، فيما تُجسد ياسمين صبرى شخصية مدربة تنمية بشرية، وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

ويُشارك فى بطولة الفيلم كل من ماجد الكدوانى، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفى وآخرين، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، مثل شيكو، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وروج محمد إمام للفيلم، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة له من كواليس العمل، ظهر فيها بـ«كرش»، وعلق عليها بقوله: «استنوا فورمة فيلم أبونسب، الواحد تعب أوى علشان يوصلها.. قريباً إن شاء الله فى جميع السينمات».

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبرى ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معاً فيلمى «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.