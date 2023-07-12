استقرار أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء.. جرام 21 بـ2190 جنيها

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2190 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2503 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2503 جنيه للشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2294 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2190 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1877 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1460 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17520 جنيه للشراء.