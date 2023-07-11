أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 11-7-2023.. استقرار عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك، استقرارا عقب الانخفاض أمس، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصري، لذا توضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 11-7-2023، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات، 2486 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21، فسجل اليوم الثلاثاء 2175 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، 1864 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2279 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 1450 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة سعر المصنعية والضريبة في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فسجل اليوم 17400 جنيه، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المحلات على مستوى الجمهورية، بسبب اختلاف الضريبة والمصعنية من تاجر لآخر.