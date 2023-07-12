أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

يعد سعر الذهب هو أكثر ما يبحث عنه المواطنون على مدار اليوم، ويهتم الكثير من المصريين بمعرفة الأسعار بشكل دائم، ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 شهور.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في الدول العربية:-

السعودية

سعر عيار الذهب 24 في السعودية 233.4 ريال سعودي، وعيار الذهب 21 نحو 204.22 ريال سعودي، وسعر عيار الذهب 18 نحو 175.04، وسعر الأوقية 7259.21.

الأردن

سعر عيار الذهب 24 في الأردن 44.07 دينار أردني، وعيار الذهب 21 نحو 38.56، وسعر عيار الذهب 18 نحو 33.05، وسعر الأوقية 1370.75.

الإمارات

سعر عيار الذهب 24 في الإمارات 228.58 درهم إماراتي، وعيار الذهب 21 نحو 200.01، وسعر عيار الذهب 18 نحو 171.44، وسعر الأوقية 7110.27.

الكويت

سعر عيار الذهب 24 في الكويت 18.98 دينار كويتي، وعيار الذهب 21 نحو 16.61، وسعر عيار الذهب 18 نحو 14.24، وسعر الأوقية 590.46.

البحرين

سعر عيار الذهب 24 في البحرين 23.46 دينار بحريني، وعيار الذهب 21 نحو 20.53، وسعر عيار الذهب 18 نحو 17.59، وسعر الأوقية 729.69.

قطر

سعر عيار الذهب 24 في قطر 226.63 ريال قطري، وعيار الذهب 21 نحو 198.3، وسعر عيار الذهب 18 نحو 169.97، وسعر الأوقية 7049.47.

عمان

سعر عيار الذهب 24 في عمان 23.96 ريال عماني، وعيار الذهب 21 نحو 20.96، وسعر عيار الذهب 18 نحو 17.97، وسعر الأوقية 745.18.

اليمن

سعر عيار الذهب 24 في اليمن 15556.89 ريال يمني، وعيار الذهب 21 نحو 13612.28، وسعر عيار الذهب 18 نحو 11667.67، وسعر الأوقية 483910.69.

العراق

سعر عيار الذهب 24 في العراق 72198.4 دينار عراقي، وعيار الذهب 21 نحو 63173.6، وسعر عيار الذهب 18 نحو 54148.8، وسعر الأوقية 2245794.8.

سوريا

سعر عيار الذهب 24 في سوريا 32053.6 ليرة سورية، وعيار الذهب 21 نحو 28046.9، وسعر عيار الذهب 18 نحو 24040.2، وسعر الأوقية 997055.42.

لبنان

سعر عيار الذهب 24 في لبنان 93795.69 ليرة لبنانية، وعيار الذهب 21 نحو 82071.23، وسعر عيار الذهب 18 نحو 70346.77، وسعر الأوقية 2917597.56.

فلسطين

سعر عيار الذهب 24 في فلسطين 239.08 شيكل، وعيار الذهب 21 نحو 209.2، وسعر عيار الذهب 18 نحو 179.31، وسعر الأوقية 7436.87.

المغرب

سعر عيار الذهب 24 في المغرب 627.94 درهم مغربي، وعيار الذهب 21 نحو 549.45، وسعر عيار الذهب 18 نحو 470.95، وسعر الأوقية 19532.57.

الجزائر

سعر عيار الذهب 24 في الجزائر 6884.99 دينار جزائري، وعيار الذهب 21 نحو 6024.37، وسعر عيار الذهب 18 نحو 5163.74، وسعر الأوقية 214163.64.

تونس

سعر عيار الذهب 24 في تونس 143.56 دينار تونسي، وعيار الذهب 21 نحو 125.61، وسعر عيار الذهب 18 نحو 107.67، وسعر الأوقية 4465.45.

السودان

سعر عيار الذهب 24 في السودان 403.35 جنيه سوداني، وعيار الذهب 21 نحو 352.93، وسعر عيار الذهب 18 نحو 302.51، وسعر الأوقية 12546.44.

ليبيا

سعر عيار الذهب 24 في ليبيا 88.75 دينار ليبي، وعيار الذهب 21 نحو 77.66، وسعر عيار الذهب 18 نحو 66.56، وسعر الأوقية 2760.75.