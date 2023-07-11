استقرار أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تشهد أسعار سبائك الذهب، اليوم، استقرارا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس، بقيمة 10 جنيهات بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وجاءت أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، كما يلي.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12867 جنيها.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم 128418 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 26831 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 25734 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 51387 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 يبلغ 256835 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 13872 جنيها.