أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-7-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

تسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-7-2023 في مصر استقرارا في الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار تراجعا بمقدار 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، على مدار اليومين الماضيين، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-7-2023 في مصر داخل محال الصاغة 2180 جنيها بالنسبة لسعر شراء جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة 2491 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر عيار 18 داخل الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1869 جنيها للشراء كما يبلغ عيار 22 نحو 2284 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

فيما يجل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم 1453 جنيها بينما بلغ سعر عيار 12 داخل الصاغة 1246 جنيها.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، سجل 17440 جنيها ويبلغ سعر الأونصة 77483 جنيها.