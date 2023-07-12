الأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة غدا.. احذر التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، تفاصيل موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب البلاد غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تأتي منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول للأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 43 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 44 درجة، فيما تأتي منطقة جنوب سيناء في المركز الثاني، لتصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 40 درجة والمحسوسة إلى 42 درجة، وتأتي بعدها منطقة شمال الصعيد، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، فيما تصل المحسوسة إلى 41 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار الشبورة المائية، إذ تكون خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 36 درجة، بينما تسجل المحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تسجل العظمى 32 درجة، بينما تسجل المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء: تسجل العظمى 40 درجة، بينما تسجل المحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 39 درجة، وتسجل المحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تسجل العظمى 43 درجة، فيما تسجل المحسوسة 44 درجة.