حالة الطقس اليوم.. نشاط لحركة الرياح وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تضرب البلاد موجه حارة اعتبارًا من يوم الخميس، مشيرة إلى أنه ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لـ حالة الطقس اليوم، فإن درجات الحرارة تسجل الآتي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.