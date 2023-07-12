محافظ كفر الشيخ يطمئن على 8 أطفال بعد نقلهم من مستشفى سيدي سالم لـ«دسوق»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى دسوق العام، واطمئن على الأطفال الذين تم نقلهم من حضانات سيدي سالم لحضانات مستشفى دسوق العام، وذلك عقب نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، بغرفة مجاورة لموقع إقامة مرضى غرفة العناية المركزة بسيدي سالم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مدير مستشفى دسوق العام، بتقديم الرعاية الطبية للأطفال الـ8 الذين تم نقلهم، وكذلك الخدمات لجميع المرضى بكل الأقسام.

تفقد آثار الحريق بمستشفى سيدي سالم

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقد مستشفى سيدي سالم المركزي، للإطلاع على غرفة العناية المركزة والحضان، وأقسام المستشفى المتعددة، ووجه محافظ الإقليم ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، بضرورة وضع خطة سريعة لإعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، وكذلك إضافة أي تلفيات قد خلفها الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة مجاورة لقاعة المرضى بغرفة العناية المركزة داخل المستشفى.

نقل مرضي حريق مستشفى سيدي سالم لـ3 مستشفيات

وكان محافظ كفر الشيخ اطمئن على 27 مريضا تم نقلهم جراء حريق اندلع داخل مستشفى سيدي سالم، حيث جرى نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام.