أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق.. البلطي يبدأ من 65 جنيها

شهدت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق نظرا لوفرة المعروض، وتتميز الأسماك بطعمها اللذيذ ومذاقها الفريد بخلاف اللحوم.

أسعار السمك في مصر اليوم

واستقرت أسعار الأسماك اليوم بالأسواق المحلية، نظرا لوفرة المعروض منها، في ظل توازن العرض والطلب، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 65 و76 جنيها للكيلو بحسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 80 و125 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 85 و125 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 200 إلى 330 جنيه للكيلو، بحسب فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو الفيلية البلطي ما بين 40 و200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 61 و70 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 55 و115 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدينيس ما بين 100 و160 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو «الجمبري 2» ما بين 180 و300 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو سمك «المرجان 2» ما بين 40 و56 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 و30 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 و250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 180 و280 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 40 جنيه و190 جنيها حسب الحجم والنوع.