تراجع أسعار الأسماك اليوم الأحد 18-6-2023 في الأسواق.. البلطي بـ68 جنيها

قال محمد كمال عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، ان أسعار السمك اليوم الأحد 18-6-2023 في الأسواق، تسجل تراجعا ملحوظا، وذلك بسبب انخفاض إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الأسماك نظرا لزيادة الأقبال على شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

واستعرض «كمال»، في تصريحات لـ«الوطن» أسعار السمك اليوم الأحد 18-6-2023 في الأسواق حيث جاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في مصر

- يتراوح سعر البلطي ما بين 68 و72 جنيهًا.

- يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 35 و95 جنيهًا.

- قشر البياض ما بين 65 و105 جنيهات.

- الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

- سعر المكرونة الخليجي يتراوح ما بين 60 و90 جنيهًا.

سعر سمك البوري

- سعر السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 120 و210 جنيهات.

- الكابوريا ما بين 30 و130 جنيهًا.

- الدنيس يتراوح سعره ما بين 100 و140 جنيهًا.

- الجمبري ما بين 160 و220 جنيهًا.

- البوري يتراوح ما بين 44 و46 جنيهًا.

- السردين ما بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وبالنسبة لأسعار الأسماك المجمدة اليوم، فتتراوح بين 60 و70 جنيهًا بالنسبة للسمك البلطي والفيليه البلطي 35 جنيهًا، وقشر البياض 80 جنيهًا، فيما يبلغ سعر سمك المكرونة 35 جنيهًا، والسبيط 150 جنيهًا، والكابوريا 50 جنيهًا، كما يسجل الجمبري المجمد اليوم 170 جنيهًا.