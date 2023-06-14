استقرار أسعار الأسماك اليوم في مصر.. البلطي الأسواني يبدأ من 20 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مصر، استقرارا ملحوظا وفق المعروض في الأسواق وبينها سوق العبور كالجمبري بأنواعه المختلفة، والبلطي والمكرونة، والمرجان، والفيليه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، كما يلي.

أسعار السمك اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مصر

سعر كيلو قشر بياض: 65 إلى 105 جنيهات.

سعر كيلو بياض أملس 1 بلدي: 60 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع): 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو قراميط - شيلان: 15 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو ثعابين: 50 إلى 250 جنيها.

سعر كيلو مكرونة سويسي: 60 إلى 90 جنيها.

سعر كيلو مكرونة مجمدة: 30 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا: 160 إلى 280 جنيها.

سعر كيلو قرش: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو كابوريا: 30 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو مرجان 2: 32 إلى 42 جنيها.

سعر كيلو مرجان مجمد: 20 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو بربون 2: 42 إلى 52 جنيها.

سعر كيلو بربون مجمد: 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو دنيس: 100 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2: 190 إلى 290 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2 مجمد: 100 إلى 250 جنيها.

سعر كيلو جمبري 3: 80 إلى 170 جنيها.

سعر كيلو بوري 1: 72 إلى 92 جنيها.

سعر كيلو بوري 2: 42 إلى 66 جنيها.

سعر كيلو مازليا - كشر: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو شعور: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو وقار: 70 إلى 130 جنيها.

سعر كيلو قاروص - لوت: 60 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو سردين مجمد: 35 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو ماكريل مجمد: 55 إلى 75 جنيها.

سعر البلطي اليوم

سعر كيلو بلطي: 73 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو بلطي 2: 70 إلى 72 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني: 20 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو فيليه بلطي: 40 إلى 200 جنيه.