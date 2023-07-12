انتداب هيئة أعضاء تدريس لـ«حقوق سوهاج» تمهيدا لبدء الدراسة العام الجديد

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وهم الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي العام، وعميد كلية الحقوق بفرع جامعة بدر بأسيوط، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.

استكمال مقومات كلية الحقوق بسوهاج

وأكد رئيس الجامعة أن الزيارة تهدف إلى التعرف على مدى استكمال مقومات الكلية المادية والبشرية، بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية، حيث استعرض من خلال عرض توضيحي لمراحل إنشاء الكلية مروراً بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الجامعة لتصحيح الأوضاع داخل الكلية، بتكليف الدكتور رابح رتيب للإشراف على الكلية وتخصيص مبنى مستقل مؤقت للكلية، والسعي لانتداب أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم ندب جزئي وكلي لحين نقلهم كليا في الخطة طويلة المدى لسد الفجوة بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

إظهار نقاط القوة والضعف بـ«حقوق سوهاج»

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، لحرص القيادة السياسية على التأكد من تقديم كافة الخدمات التعليمية بشكل جيد.

وقام أعضاء اللجنة بتفقد المبنى الجديد للكلية على مساحة 6 آلاف متر مربع، للتأكد من صلاحيته وتجهيزاته لافتتاحه وبدء الدراسة به في العام الدراسي القادم.