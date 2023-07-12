رابطة الأندية ترفض طلب الأهلي بشأن درع الدوري التاريخي

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اقتراح النادي الأهلي بالاحتفاظ بدرع الدوري القديم، مع الإعلان عن شكل جديد للدرع، نظرا لكونه آخر من حقق اللقب ولديه 43 بطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على «فيس بوك»: «رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها».

وتابعت: «للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية، ونتطلع لرؤية الدرع الجديد الموسم المقبل معبرًا عن مرحلة جديدة للكرة المصرية».

رابطة الأندية تعلن موعد تسليم درع الدوري للأهلي

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، موعد تسليم درع بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري للنادي الأهلي، عقب تتويج الفريق الأحمر بالبطولة المصرية الكبيرة هذا الموسم قبل النهاية بـ5 جولات.

وكشفت رابطة الأندية المصرية، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن تسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي، عقب مباراته أمام حرس الحدود، والمقررة إقامتها 19 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وفي جعبته 75 نقطة، من إجمالي 29 مباراة خاضها الفريق الأحمر.