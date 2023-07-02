عاجل.. غياب 11 لاعبا عن لقاء الأهلي وفيوتشر في الدوري العام

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، استبعاد 11 لاعبًا من قائمة النادي الأهلي لمواجهة فيوتشر، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في إحدى المواجهات المؤجلة من الجولة 24 لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستمر غياب الثنائي محمود متولي وعمرو السولية، بسبب الإصابة؛ إذ يعاني قلب الدفاع من إصابة في الكاحل، بينا تعرض لاعب خط الوسط لإصابة في العضلة الخلفية.

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام فيوتشروأطاح كولر بـ8 لاعبين من قائمة الأهلي في مواجهة فيوتشر، بسبب وجهة نظر فنية، وهم: طاهر محمد طاهر، أيمن أشرف، برونو سافيو، شادي حسين، مصطفى مخلوف، رأفت خليل، محمد فخري وكريم الدبيس.

ويغيب لاعب الوسط حمدي فتحي عن لقاء الغد، بعدما أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف فريق الوكرة القطري؛ إذ يستعد للسفر إلى الدوحة من أجل إجراء الفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.