موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري العام اليوم

تنطلق منافسات الأسبوع السابع من الدوري العام الممتاز 2022-2023، بـ4 مباريات مختلفة، حيث يلتقي في البداية فريقي غزل المحلة والداخلية، ثم فريقي طلائع الجيش والمصري، وسموحة والمقاولون العرب، وأخيرا الزمالك وبيراميدز.

ويسعى كل فريق اليوم للفوز واقتناص النقاط الثلاث، لتحسين وضعه في جدول الدوري العام، حيث ما زال فريقي الأهلي والزمالك في صدارة الجدول حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري العام

ويطلق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة البداية لمباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السابع من الدوري الممتاز 2022، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات اليوم في الدوري الممتاز

- غزل المحلة والداخلية، في تمام الساعة 2.45 عصرا، على ستاد غزل المحلة، وحكم المباراة طارق مجدي.

- طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة 5 مساء، على ستاد السويس الجديد، وحكم المباراة محمود ناجي.

- سموحة والمقاولون العرب في تمام الساعة 5 مساء، على ستاد الإسكندرية، وحكم المباراة طارق مجدي.

جدول ترتيب الدوري المصري

وعن جدول ترتيب الدورى المصري حتى نهاية الأسبوع السادس، فجاء كما يلي.

1- الأهلي 15 نقطة.

2- فيوتشر 13 نقطة

3- الزمالك 11 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- غزل المحلة 10 نقاط

6- الاتحاد السكندري 9 نقاط

7- فاركو 7 نقاط

8- البنك الأهلي 6 نقاط

9- المصري البورسعيدي 6 نقاط

10- المقاولون العرب 6 نقاط

11- إنبي 6 نقاط

12- أسوان 6 نقاط

13- سموحة 5 نقاط

14- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

15- طلائع الجيش 4 نقاط

16- الإسماعيلي نقطتان

17- حرس الحدود نقطتان

18- الداخلية نقطتان