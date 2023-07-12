كليب «مجنناني» يجمع عزيز مرقة ولينة الطهطاوي.. (فيديو)

طرح الفنان عزيز مرقة، أغنية جديدة، قبل قليل، تحمل اسم «مجنناني»، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كما طرحها على عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية «مجنناني»، من كلمات محمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج إسلام هشام، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

تصوير كليب أغنية «مجنناني» بإحدى المدن الساحلية

وتم تصوير الفيديو كليب في قرية بإحدى المدن الساحلية في مصر، ودارت فكرتها في إطار تشويقي رومانسي، مليء بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبة الجمهور خلال الفترة الماضية، في تقديم عمل فني يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل في أحد البرامج الشهيرة.

يُذكر أن هذا هو التعاون الخامس بين الفنان عزيز مرقة وبين شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، بعد أغنية «أحلى واحدة» كلمات منة القيعي، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ديسكو مصر، و«ضلك أبكى» كلمات عزيز مرقة وتوزيع لؤي حجازي، و«بحبك للسما» كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و«بتسألينى» كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.