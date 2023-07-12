إلهام شاهين: مهرجان العلمين دعاية عظيمة لمصر ويستقطب الجمهور العربي

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بفكرة مهرجان العلمين الجديدة، الذي ينطلق اعتبارًا من غد الخميس 13 يوليو، كونه يُساهم في تنشيط السياحة لمدينة العلمين، التي تُعد أحدث وأهم المناطق الساحلية، لاسيما وأن المهرجان لا يقتصر على الحفلات الغنائية فحسب، بل هناك مسابقات وفاعليات رياضية، وجزء خاص بالموضة والأزياء، قائلة إنّ: «تلك الفاعليات الترفيهية، تُعد دعاية عظيمة لمنطقة العلمين، ودومًا المهرجانات الفنية تستقطب الجمهور العربي من كل مكان، والفنانين المصريين يتمتعون بجماهيرية ضخمة جدًا».

قالت إلهام شاهين، لـ«الوطن»، إن فكرة تنظيم مهرجان في العلمين، مُميزة للغاية، كونها تقع في منطقة جغرافية شديدة التميز والشياكة والجمال والرقي، كما أنها تمتاز بطقس وأجواء ليست موجودة في أي بلد آخر، «هناك بلاد قد تجد طقسها حارا جدًا أو باردا جدًا، لكن في مصر الوضع مختلف تمامًا، فهو ممتاز طوال الوقت ومعتدل».

إلهام شاهين: مهرجان العلمين يروج للسياحة بشكل كبير

وترى الفنانة إلهام شاهين، أنّ «كل تلك العناصر، ستُسهم بكل تأكيد في ترويج للسياحة بشكلٍ كبير، واستقطاب الجمهور من الوطن العربي كله، خصوصًا وأن المهرجانات دومًا هي التي تُحدث رواجًا لأي بلد، مثل مهرجان كان السينمائي، فقد نجد أحيانًا مناطق أجمل من كان، لكنها ليست مشهورة مقارنة بها، وهذا يأتي بفضل المهرجان السينمائي الأكبر في العالم».

وتابعت بأنّ «الجمهور سيجد المتعة، في قضاء الإجازة بمدينة العلمين، وستكون متعة مكتملة الأركان، من حيث المكان، والجو، والفنون والفاعليات التي ستُنظم على مدار فترة انعقاد المهرجان».