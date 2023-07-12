صلاح عبد الله: مهرجان العلمين يسهم في تنشيط السياحة

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته البالغة بهرجان العلمين الترفيهي، قائلًا: «ربنا يزيد.. ربنا يبارك»، متمنيًا خروج الفعاليات على قدر عالٍ من الاحترافية والتميز، وأنّ تُحقق النتائج المرجوة منها.

المدينة تستهدف نحو مليون زائر طوال فترة المهرجان

وقال صلاح عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «أبرز ما يُميز هذا المهرجان، قدرته على تنشيط السياحة والترويج لتلك المدينة، خصوصًا وأنها تستهدف نحو مليون زائر طوال فترة انعقاد المهرجان»، متابعًا: «زوار لمصر الجميلة.. لمصر الأمل والمستقبل.. مصر التي تتحدي كل الصعاب والظروف الاقتصادية الصعبة.. سنستطع بكل تأكيد مواجهة كل التحديات».

وتابع «أهم شيء تحقيق المردود، وأنّ يستقطب مهرجان العلمين قطاعات جماهيرية ضخمة، ليست من الوطن العربي فحسب، بل دول العالم كله».

مهرجان العالم علمين

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.