«التعليم»: نقل مقر الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل نهائي الأحد المقبل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، بشأن انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، مشيرةً في الخطاب إلى أنه في ضوء تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن انتقال الوزارات انتقالا كليا للعاصمة الادارية الجديدة، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا الى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في هذا الاطار صدرت تعليمات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية، بضرورة توجيه اولياء امور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الادارية، لإنهاء إجراءات استعاضة التابلت.