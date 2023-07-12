نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الشرقية 2023.. إليك الرابط

يستعد أولياء أمور الأطفال لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الشرقية 2023 خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تقديم الأوراق اللازمة إلكترونيا، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة، لإلحاق التلاميذ والتلميذات برياض الأطفال لبدء مسيرتهم التعليمية، في المدارس الرسمية لغات أو الرسمية العادية، المنتشرة في مختلف أنحاء مراكز محافظة الشرقية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الشرقية 2023

وكان المهندس محمد فؤاد الشريدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعلن في وقت سابق إتاحة وزارة التربية والتعليم رابط معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات، من هـنـا.

طرق معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

1- الدخول إلى موقع الوزارة من خلال الرابط المخصص لنتيجة تنسيق رياض الأطفال

2- الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.

3- اختيار نوع التعليم المتقدم له الطالب.

4-يتم إدخال بيانات الطالب كاملة.

5- إدخال الرقم القومي للطفل.

6- الضغط كلمة استعلام.

7- ظهور موقف الطالب من التقديم سواء كان قبول أو إرجاء.

نتيجة القبول المبدئي في رياض الأطفال 2023

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، لافتا إلى أن متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط، ويتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.