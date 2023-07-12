لو هتصيف.. أسعار تذاكر ومواعيد قطارات التالجو بخط «القاهرة-الإسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية، وذلك بعد تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية، إذ يحرص الكثير من المواطنين المتوجهين إلى الإسكندرية على استقلال تلك القطارات نظرا لما تقدمه للمواطنين من خدمات مميزة.

وتستعرض «الوطن» مواعيد رحلات قطارات التالجو المتوجهة إلى الإسكندرية والعائدة من القاهرة وأسعار التذاكر، وفق ما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة المتجهة إلى الإسكندرية

- قطار رقم 2025: يأتي موعد قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 8 صباحا، ويصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 10:14، ويكون موعد القيام منها في تمام الساعة 10:23، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

- قطار رقم 2023: يأتي موعد قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 2 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 4:14 مساء، ويقوم منها 4:23 مساء، ثم يصل لمحطة الإسكندرية في تمام الساعة 4:30 مساء.

- قطار رقم 2027: يأتي موعد قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 7 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 9:14 مساء، ثم يتحرك منها في تمام الساعة 9:23 مساء، ليصل إلى محطة الإسكندرية 9:30 مساء.

مواعيد قطارات التالجو على خط الإسكندرية المتجه إلى القاهرة

- قطار رقم 2022: يأتي موعد قيامه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 7 صباحا، ليصلإلى محطة سيدي جابر 7:08 صباحا، ثم يقوم منها في تمام الساعة 7:20 صباحا، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 9:35 صباحا.

- قطار رقم 2024: يأتي موعد قيامه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 2 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 2:08 مساء، ثم يتحرك منها في تمام الساعة 2:16 مساء، ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:30 مساء.

- قطار رقم 2026: يتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 6:50 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 6:58 مساء، ويتحرك منها 7:05 مساء، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 9:20 مساء.

أسعار تذاكر قطار التالجو لخط القاهرة الإسكندرية

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

- الدرجة الأولى: وجاءت أسعار الدرجة الأولى من قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية ليصل إلى 225 جنيها.

- الدرجة الثانية: وجاءت أسعار الدرجة الثانية من قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية ليصل 175 جنيها.