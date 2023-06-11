أسعار قطارات التالجو وvip والإسباني والروسي من القاهرة إلى قنا والعكس

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك بمحافظة قنا 2023، وآلاف من أهالي محافظة قنا والصعيد القاطنين في محافظات الوجه البحري ومنها القاهرة، يحرصون على حضور المناسبة الدينية مع أسرهم ، ويبحثون عن أسعار القطار من القاهرة إلى محافظة قنا، في قطارات التالجو وvip، والاسباني والروسي وقطارات تحيا مصر، كونها أكثر وسائل النقل أمانا وأرخصها للتنقل.

عيد الأضحى المبارك 2023.. أسعار القطارات من القاهرة إلى قنا

وتحرص «الوطن» على توفير خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، وبحسب السكة الحديد في قنا ولافتات الأسعار المعلقة في المحطات، فإن أسعار القطارات التالجو والمكيفة والروسي من القاهرة إلى قنا، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2023.

- سعر القطار التالجو من القاهرة إلى قنا والعكس، الدرجة الأولى سعرها 550 جنيها للتذكرة الواحدة، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 350 جنيها.

- سعر تذكرة القطار المكيف vip، ، سعر التذكرة للدرجة الأولى 265 جنيه، وسعر التذكرة للدرجة الثانية، 175 جنيها.

- سعر تذكر القطارات المكيف اسباني من القاهرة إلى قنا والعكس، الدرجة الأولى 155 جنيها، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 115 جنيها.

- سعر تذكرة القطارات الروسي المكيفة 135 جنيها، وسعر تذكرة قطارات الروسي جيدة التهوية، 75 جنيها.

- سعر تذكرة قطارات تحيا مصر من القاهرة إلى قنا 53 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات من قنا إلى نجع حمادي

- سعر تذكرة القطارات من القاهرة إلى نجع حمادي ، في جميع القطارات كالآتي:

- قطارات vip بـ 245 جنيها للدرجة الأولى و170جنيها للدرجة الثانية.

- قطارات الاسباني، الدرجة الأولى ، 145 جنيها، والثانية 110 جنيهات.

- قطارات الروسي المكيف، 130جنيها للتذكرة.

- سعر تذكرة قطارات تحيا مصر القاهرة نجع حمادي 48 جنيها.