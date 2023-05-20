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تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط «القاهرة-الإسكندرية» بدءا من أول يونيو

كتب:

كريم روماني
04:20 م | السبت 20 مايو 2023
قطارات التالجو -صورة أرشيفية

قطارات التالجو -صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام «2023/2025 و2022/ 2024» يوميا بين «القاهرة - الإسكندرية» والعكس بنفس مواعيدها الحالية.

مواعيد تشغيل قطار التالجو 

وقررت الهيئة في بيان لها، قيام قطار رقم 2022 «الإسكندرية - القاهرة» من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحا فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي.

وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو 

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.