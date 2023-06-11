أسعار تذاكر قطارات خط الصعيد 2023.. التالجو والمكيفة والروسي

تستقبل قطارات السكة الحديد في مصر، عشرات الآلاف من الركاب يوميا على خط محافظات الصعيد (بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، ويبحثون دائما عن أسعار تذاكر القطارات 2023 على خط الصعيد في جميع القطارات التالجو والمكيفة سواء vip أو الإسباني والروسي، وخاصة أن سعر تذكرة القطارات لغالبية الركاب هي الأرخص، فضلا عن استقلال القطارات في التنقل هي الأكثر أماناً، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2023.

ومع قرب عيد الأضحى المبارك 2023 ورغبة الآلاف في الانتقال من القاهرة من أهالي الصعيد إلى محافظاتهم للاحتفال بهذه المناسبة، تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر القطارات 2023 على خط الصعيد وفق بيانات رسمية من هيئة السكة الحديد ومنشورات محطات القطارات في الصعيد.

أسعار القطارات التالجو من القاهرة إلى محافظات الصعيد

وتنطلق رحلة رحلات قطارات التالجو إلى محافظات الصعيد حيث يتوقف فقط في محافظات، أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان واليكم أسعار تذاكر قطارات التالجو في الصعيد.

-سعر تذكرة قطارات التالجو من القاهرة إلى أسيوط،350 جنيها للدرجة الأولى، و250 للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى سوهاج، 500 للدرجة الأولى، و300 جنيه للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى قنا، 550 جنيها للتذكرة الأولى، و350 للدرجة الثانية-

- سعر تذكر القطارات التالجو من القاهرة إلى الأقصر، 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى أسوان، 700 جنيه تذكرة الدرجة الأولى، و550 للدرجة الثانية.

أسعار القطارات المكيفة2023 من القاهرة إلى محافظات الصعيد

وبحسب المسافة يتحدد سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وإليكم سعر تذكرة القطارات المكيفة:

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف، 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية للقطارات vip، أما القطارات الإسباني، 60 جنيها للدرجة الأولى، 45 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى المنيا، 155 جنيها للدرجة الأولى و115 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة vip، و90 جنيها للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسيوط، 195 جنيها للدرجة الأولى و135 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية، في قطارات vip، و120جنيها للدرجة الأولى، و80 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى سوهاج والعكس، 220 للدرجة الأولى و155 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية في قطارات vip و130جنيها للدرجة الأولى و100 جنيه للتذكرة الدرجة الثانية بقطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى قنا والعكس، 265 جنيها للدرجة الأولى و175 جنيها للدرجة الثانية في القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى الأقصر 2023، الدرجة الأولى 280 جنيها، و190 للدرجة الثانية على القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 165 جنيها و120 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسوان والعكس، الدرجة الأولى 335 جنيها، و215 جنيا للدرجة الثانية على القطارات vip أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني من القاهرة إلى أسوان 2023 الدرجة الأولى 200 جنيه للدرجة الأولى، و145 جنيها للدرجة الثانية.

أسعار تذاكر القطارات الروسي 2023من القاهرة إلى محافظات الصعيد

ونرصد سعر تذكرة القطار الروسي من محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى بني سويف 2023، المكيفة 60 جنيها والثالثة العادية 35 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى المنيا 2023، المكيف 85 جنيها، و45 العادي الثالثة.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسيوط 2023، المكيف 105 جنيهات والعادي 60 جنيها.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى سوهاج 2023 المكيف 120جنيها، العادي 65 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى قنا 2023، المكيف 135 جنيها و75 العادي.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى الأقصر 2023، المكيف 150جنيها، و80 جنيها العادي.

سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسوان 2023، المكيف 170 جنيها للتذكرة و100 جنيه العادي.