مدير مكتبة الإسكندرية: نستضيف لقاء قويا للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي الخميس المقبل

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تنظم العديد من الفعاليات المختلفة، موضحًا أنه خلال أسبوعين جرى تنظيم أمسيات ثقافية تتضمن محاضرات وندوات عن القضايا الثقافية العامة وأمسيات شعرية، ومناقشة كتب، بالإضافة إلى توقيعات لبعض الكتب الجديدة، ومناقشة الروايات المختلفة، مضيفا أن هذا البرنامج سعى إلى الجمع بين كل أطياف المثقفين المصريين.

المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب

وقال مدير مكتبة الإسكندرية خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «يوم الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الساعة 12 ظهرا، سيتم افتتاح الأنشطة الثقافية، بلقاء قوي للغاية، سيتم فيه استضافة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وسيتم التحدث عن تاريخه ومسيرته، وهي بداية قوية للغاية.

وذكر أنه يتم اختيار عدد كبير من الناشرين، عن طريق «التصفيات»، وهؤلاء الناشرون بينهم مصريون وجنسيات عربية للمشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة في الفترة الحالية، مضيفًا «المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويتيح المعرض الكثير من الأشياء، من بينها جناح سور الأزبكية، بالإضافة لإقامة 100 حدث ثقافي ضمن فعاليات المعرض».