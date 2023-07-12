نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023، أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالإقليم، لتقديم أولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني، من أجل التحاق أبنائهم، بمراحل رياض الأطفال المختلفة، من عمر 5 سنوات بأكثر وتقديم الأورق المطلوبة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023، ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية، ووفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عبر صفحتها الرسمية، أنه تم تخصيص 10 أماكن داخل جميع الإدارات، من أجل استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، وفقاً للسن بكل إدارة تعليمية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن آخر تاريخ ميلاد مقبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023، هو 1 أكتوبر 2018، وأن أماكن تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة، جاءت كالآتي

- مدرسة محمد سمير إدريس المتميزة بإدارة شرق طنطا.

- مدرسة علي مبارك الابتدائية، بإدارة غرب طنطا.

- مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات، بإدارة شرق المحلة.

- مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، بإدارة غرب المحلة.

- مدرسة الشهيد السكري، بإدارة زفتي.

- مدرسة التحرير الرسمية للغات، بإدارة سمنود.

- مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات، بإدارة السنطة.

- مدرسة قطور الابتدائية المشتركة، بإدارة قطور.

- مدرسة الجمهورية الرسمية للغات، بإدارة بسيون.

- مدرسة إبيار الرسمية للغات، بإدارة كفر الزيات.

المستندات المطلوبة والأوراق المطلوبة

وأضاف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم انتهاء المدة المحددة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني، ويتم حاليا إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023، مشيرا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه جرى استيعاب جميع الأطفال المتقدمين حتى سن 5 سنوات، بجميع الإدارات التعليمية.

أوضح وكيل الوزارة، أن المستندات المطلوب تقديمها،

- نموذج التقديم على موقع الوزارة مطبوع

- أصل شهادة الميلاد مميكنة «للإطلاع» وصورة ضوئية منها للتقديم.

- مايثبت إقامة ولي الأمر في المربع السكني للإدارة المتقدم لها مثل «بطاقة الرقم القومي، أو إيصال خدمات سواء إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو عقد إيجار موثق»

- سداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 10 أيام، وإلا سقط حقه في القبول.

علي أن يتم التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، في الفترة من 27 الشهر الجاري، إلى 24 أغسطس، عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.