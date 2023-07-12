طقس 72 ساعة مقبلة.. موجة حارة ونشاط للرياح والعظمى تصل لـ45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة تفاصيل حالة الطقس، إذ من المتوقع أن تنشط الرياح على مدار يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة ليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء، تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 15 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.