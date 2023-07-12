درجات الحرارة اليوم.. المحسوسة في القاهرة 37 ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تتعرض البلاد إلى موجه حارة اعتبارًا من يوم الخميس، مشيرة إلى أنه ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وتوقعت هيئة الأرصاد أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، لافتة إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وبشكل عام يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة في المساء على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.