«القبة الحرارية» تضرب 7 دول عربية.. ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة

نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن القبة الحرارية قد تضرب نحو 7 دول عربية قد تتعرض، خلال الأيام المقبلة، لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

الأمم المتحدة: القبة الحرارية تسجل أعلى درجات حرارة في التاريخ

وذكرت الأمم المتحدة أنّ العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة في تاريخه وهو ما يُعرف باسم «القبة الحرارية»، وأن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرًا على الإطلاق هذا العام.

وأشارت إلى أنّ الكتلة الحارة ستؤثر على 7 دول وهي «مصر، والعراق، والسعودية، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين»، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، وستصبح الأجواء حارة في تلك الدول وخصوصًا العراق إذ تقترب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

وبسبب تغييرات المناخ على المستوى العالمى، تُصدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية باستمرار تحذيرات من تأثير المناخ والأنشطة البشرية الصناعية، التي تتجاوز المستويات القياسية علي اليابسة وفي المحيطات مع آثار مدمرة محتملة علي النظم البيئية.

الحرارة تتجاوز المستويات القياسية

من جانبه، ذكر كريستوفر هيويث مدير خدمات المناخ في المنظمة: «نحن في المجهول، ويمكن أن تتجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية مع تطور ظاهرة النينو، والتي ستمتد حتى عام 2024».

وأظهرت بيانات من المنظمة، أنّ الأسبوع الأول من يوليو هو أكثر الأسابيع حرًا على الإطلاق هذا العام، واتفقت معها خدمة «كوبرنيكوس» لمراقبة المناخ في أوروبا.

وفي وقت لاحق، أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحذيرات من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية وستكون الأعلى عبر التاريخ خلال السنوات الـ5 من عام 2023 حتى عام 2027.