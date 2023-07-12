3 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية في نهاية الامتحانات.. منها تمارين التنفس

قال الإعلامية مروة شتلة، إن أغلبية الأسر تعيش حاليًا فترة طوارئ بسبب امتحانات الثانوية العامة التي أوشكت على الانتهاء، مضيفة: «ربنا يوفق جميع الطلاب وييسر ليهم كل صعب يا رب العالمين.. لكن للأسف كل ما الامتحانات تقرب تنتهي القلق والتوتر بيزيدوا عند الطلاب وأهاليهم.. خاصة إن الطلاب بيفضلوا يفكروا في الامتحانات اللي فاتت ويا ترى هيحصلوا على درجات كويسة ولا لأ.. بجانب قلقهم أصلاً من المواد اللي لسه هيمتحنوها».

نتائج سلبية على الطلاب بسبب القلق

وتابعت خلال حلقة برنامجها «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «طبعًا القلق دا بيعود بنتائج سلبية على الطلاب وبيفقدهم تركيزهم واستيعابهم للمواد اللي ذاكروها، وعلشان نتجنب كل ده لازم نعمل شوية أمور عشان نساعد طلابنا على التركيز».

واستكملت: «أول حاجة تمارين التنفس، يُفضل إن الطالب يخصص خلال مذاكرته دقيقتين لممارسة تمارين التنفس، لأن ده بيساعده على التخلص من الضغط النفسي وبيساعده كمان إنه يركز أثناء المذاكرة، وثانى حاجة تحقيق نظام حياة صحي، السهر طول الليل واتباع نظام غذائي سيئ بيسببوا زيادة أعراض القلق.. علشان كده بينصح المتخصصون بالحصول على قسط كاف من النوم وتناول طعام صحي خال من الدهون وتناول كمية أقل من القهوة أو المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين بشكل عام، وكمان ممارسة الرياضة لمدة نص ساعة على الأقل يوميًا».

زيادة الثقة بالنفس

وأشارت إلى أن أهم خطوة هي زيادة الثقة بالنفس للأبناء، قائلة: «لو الطالب فقد ثقته بنفسه خلال فترة الامتحانات لازم يقف مع نفسه ويفتكر المواقف الصعبة اللي مرت عليه وعدى منها واستطاع بعزيمته وإصراره على النجاح تجاوزها.. لأن ده هيساعده يكمل بقية الامتحانات بطاقة وثقة عالية في نفسه».