أين ذهبت خُطب النبي؟.. أستاذ بالأزهر يجيب لـ قناة الناس (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن علي بن المدين، أستاذ الإمام البخاري، هو من جمع خطب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بألفاظها كاملة، لافتا إلى أن خطب سيدنا النبى موجودة فى كتب السنة.

نبوي: الجميع يعرفون البخاري ولا يعرفون «بن المدين»

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «مع الناس»، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنَّ «الناس كلها تعرف الإمام البخارى فقط، لكن لا تعرف علي بن المدين، الذي بلغت مكانته عند البخاري أنه قال ما استصغرت نفسي إلا عنده.. على بن المدين ده هو اللى جمع خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم».

أكثر من 20 كتاباً للسنة عن خطب النبي محمد

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ «خطب الرسول موجودة فى كتب السنة، في أكثر من 20 كتاباً، كذلك بعض الكتب فيها الخطب بألفاظها، لكن الصحابي لم يشر إلى أن هذه الخطبة لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم».