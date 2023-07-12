«مجموعة السبع» تتعهد بتقديم مساعدة سريعة لأوكرانيا في حال أي هجوم جديد عليها

تعهدت مجموعة الدول السبع المجتمعة على هامش قمة حلف الناتو، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدة سريعة لأوكرانيا في حال أي هجوم جديد عليها، إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع إن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو.

بايدن: الضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا

وأضاف بايدن: «سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا، والضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا في وجه أي اعتداء جديد».

وتابع: «أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا، لنُظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو».

فيما قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه لا يمكن قبول أن يتم تغيير الأوضاع بالقوة في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن قمة مجموعة السبع ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر.

الرئيس الأوكراني: ننسق مع دول مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي: «كنا نحتاج قمة الناتو التي كانت نتائجها معتبرة بالنسبة لنا، ننسق مع دول مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لتمتد إلى ترتيبات مع شركائنا الرئيسيين».

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في فيلنيوس إنه يتعين النظر إلى وعود مجموعة السبع «ليس على أنها بديل عن الانضمام إلى الناتو إنما كضمانات أمنية باتجاه عضويتنا في الحلف».

وأضاف الرئيس الأوكراني في قمة الحلف الأطلسي بفيلنيوس: «يمكننا التأكيد أن نتائج القمة جيدة، لكن يتعين أن نتسلم دعوة، لتكون تلك النتيجة الأمثل».